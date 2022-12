Intervistato da ESPN, Martin Palermo, icona del Boca Juniors, ha analizzato la parabola al Mondiale di Lautaro Martinez che, dopo due partite giocate da titolare, ha perso il posto in favore di Julian Alvarez per le successive tre prima di diventare l'uomo decisivo inaspettato nella lotteria dei rigori contro l'Olanda ai quarti di finale: "L'autostima dell'attaccante è alimentata dal gol - ha spiegato El Loco -. Se avete notato, nei minuti giocati in Qatar ha reagito con rabbia di fronte a ogni errore sotto porta. Questa è una cosa che ti condiziona inconsciamente, a un certo punto non era più il Lautaro del periodo in cui l'Argentina faceva tante vittorie di fila, arrivando anche a conquistare la Copa America.