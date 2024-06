Le prestazioni degli interisti Lautaro Martinez, Valentin Carboni, Alexis Sanchez e Tajon Buchanan in Copa America saranno visibili anche su Mola: dal 20 giugno al 14 luglio verranno trasmesse tutte le 23 partite del torneo in live e in italiano.

"Il racconto delle partite sarà arricchito dall'esperienza di Alessio Iovine e Moreno Torricelli e da una trasmissione quotidiana, Copa Loca, ricca di analisi, approfondimenti, ospiti e curiosità su uno dei tornei più affascinanti del calcio mondiale - si legge nella nota ufficiale -. L'appuntamento è per le 18:00 ogni giorno a partire dal 20 giugno, in replica poi prima dell'inizio di ogni partita del torneo. Tutte le partite saranno commentate in diretta, con doppia voce e con l'interazione con il pubblico, il ViviaMola, una vera e propria finestra per le appassionate e gli appassionati del futbol. E ancora: le partite subito on-demand sulla piattaforma, gli highlights e la versione estesa della sintesi, la Copa XL. Per non perdersi davvero nulla dagli Stati Uniti. Tra gli aggiornamenti giornalieri saranno disponibili sempre e ovunque le conferenze stampa dei protagonisti, le interviste, la storia e le migliori giocate di questa competizione. Durante la Copa, Mola TV avrà uno spazio all'interno della programmazione mattutina di Radio Sportiva, emittente da anni punto di riferimento nell'informazione sportiva in Italia. Ogni mattina alle 9:50, dalla prima giornata fino al 21 luglio, la redazione di Mola interverrà in diretta per fare il punto sulle partite della notte e per presentare le sfide successive in calendario. «Mola si conferma la casa del calcio sudamericano, dopo la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Recopa, la Liga Profesional e il Brasileirão e siamo davvero contenti di poter trasmettere anche la Copa America», he detto Goffredo d'Onofrio, direttore di Mola. «Iovine e Torricelli, inoltre, daranno maggiore analisi e profondità nel racconto di queste partite che potranno essere vissute ancora meglio con l'interazione attraverso i social media: il nostro ViviaMola è aperto e non vediamo l'ora di emozionarci con chi è a casa». Gli utenti potranno accedere a Mola con un abbonamento di 2,99 Euro al mese. Gli altri pacchetti a disposizione sono: 3 mesi a 7,99 Euro; 6 mesi 14,99 Euro e un anno a 19.99 Euro".