Lo scorso 18 settembre, con i 30 minuti giocati in Champions League sul campo del Manchester City, all'Etihad Stadium, Henrikh Mkhitaryan ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in tutte le competizioni con la maglia dell'Inter. Il centrocampista armeno, come accade in queste occasioni, è stato premiato ad Appiano Gentile dal club, che gli ha regalato una maglia speciale con il suo nome e le tre cifre.