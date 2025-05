"Non vediamo l'ora di giocare questa finale. Dopo quella di due anni fa, abbiamo un'altra occasione e vogliamo vincere. Non sarà facile perché il PSG è un'ottima squadra ma faremo del nostro meglio". Questa è la garanzia offerta da Henrikh Mkhitaryan ai microfoni di TNT Sports.

Pensi che la tua esperienza possa aiutare davanti ad una squadra relativamente giovane come quella francese?

"Lo spero. Non sono solo io, ci sono tanti giocatori che hanno molta esperienza qui. Vogliamo aiutare i nostri compagni a dare il meglio e vincere insieme. L'esperienza non è l'unica cosa che conta, ma anche la qualità e la tecnica, tutto".

Voi siete gli underdog pericolosi di questa competizione.

"Più tosto è l'avversario e meglio è per noi. Ci sono partite dove devi essere pronto mentalmente, concentrato per l'intera gara. Questo è successo con Bayern Monaco e Barcellona, spero accada anche contro il PSG".