Il centrocampista Henrikh Mkhitaryan ha parlato così a Sky Sport dopo la sfida vinta contro il Frosinone: "Dimarco voleva tirare? Cosa ha detto lui? Secondo me voleva crossare. Il gol però è gol, non possiamo giudicare. Ha fatto benissimo, sono contento per lui e anche per la squadra. Sono stato onesto…".

Juve-Inter sarà la sfida per lo Scudetto?

"Oggi posso dire che siamo felici di quello che abbiamo fatto stasera, da domani tutti vanno in Nazionale. Quando torneranno inizieremo a pensare alla partita contro la Juve. C'è ancora tempo per prepararla, quello che conta è che dobbiamo vincerla. Noi facciamo il nostro lavoro, siamo sereni. Capiamo che siamo primi ma non perdiamo la testa, ci sono ancora 26 partite da giocare e dobbiamo continuare il nostro percorso. Qual è la nostra forza? Secondo me diventiamo più forti quando siamo in difficoltà, lì si vede che siamo veramente una squadra. Secondo me ci sono tante cose che posso dire, siamo molto uniti ed è l'arma più forte che abbiamo".