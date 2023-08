Henrikh Mkhitaryan, chiamato Michele da Nicolò Barella che passa dietro di lui, arriva in zona mista parlando a Sky Sport dopo la vittoria col Monza: "La solita Inter? La cosa che è cambiata sono i giocatori nuovi. Abbiamo preso 8-9 elementi che hanno sostituito chi è andata via. Abbiamo continuato a fare le cose dell'anno scorso, abbiamo fatto di tutto per cominciare bene la stagione".

Sono arrivati tanti giovani, c'è il rischio che si perda in esperienza?

"Hanno caratteristiche differenti, ma sono giocatori bravi, per questo li abbiamo comprati. Non penso ci sia questo problema, noi faremo di tutto per aiutarli e loro ci aiuteranno".

Dopo la finale europea, l'Inter sembra una squadra più convinta.

"Ci ha fatto male perdere la finale così, può succedere e non succedere di tornare in finale di Champions. Però questa finale ci ha dato più forza e voglia di vincere, fare meglio, alzare trofei e ripetere il campionato dell'anno scorso".

Sorpreso da quanto successo con Lukaku?

"Tutti siamo stati sorpresi, ma è il passato. Ringrazio chi è arrivato, ci darà una mano per il futuro".