Prestazione a due facce per Henrikh Mkhitaryan contro l'Atletico Madrid, un ottimo secondo tempo dopo un primo così così. Ai microfoni di Inter TV l'armeno analizza così l'1-0 di San Siro: "Secondo me abbiamo giocato male il primo tempo, non siamo stati sereni, tranquilli mentalmente. Volevamo giocare il più velocemente possibile, ma poi abbiamo capito che avevamo tempo e che dovevamo sfruttare il nostro gioco. Potevamo segnare di più, ma dobbiamo essere soddisfatti dell'1-0. Anche giocando questa partita sapevamo che abbiamo il ritorno tra due settimane, volevamo fare del nostro meglio per segnare almeno due gol, non ci siamo riusciti. Sarà durissima giocare a Madrid, ma saremo pronti".

Vi aspettate questa aggressività tra due settimane?

"Sì, giocheranno in casa con i loro tifosi, proveranno ad essere più aggressivi e più pericolosi. Dovremo essere bravi a sfruttare gli spazi che lasceranno dietro".

Il mister dice che dovete restare concentrati anche quando dormite…

Siamo sempre concentrarti anche quando dormiamo, ha ragione il mister anche se ogni tanto dobbiamo rilassarci, non fa bene pensare solo al calcio. Poi magari quando dormiamo dobbiamo restare concentrati. Ora da domani dobbiamo pensare già al Lecce".