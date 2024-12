Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, parla così a Inter TV dopo il 3-1 contro il Parma: “Mi è mancato il gol, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto. Stiamo continuando il nostro percorso. Le statistiche? Non le guardo, le guardavo quando giocavo in un altro ruolo, ora non mi interessa. Crediamo nel nostro lavoro e negli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Per noi ogni partita è importante, scendiamo in campo per vincere. Abbiamo preparato bene la partita e abbiamo dimostrato le nostre qualità”.

Sul tour de force che attende i nerazzurri: “Giocare ogni 3-4 giorni ci piace di più, abbiamo una rosa lunga che può aiutarci. Siano pronti ad affrontare tutte le sfide che ci aspettano”.