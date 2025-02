Ai microfoni di Inter TV è il centrocampista Henrikh Mkhitaryan a commentare il match perso dall’Inter per 1-0 in casa della Juventus: "Siamo venuti qua per vincere, non abbiamo sfruttato le occasioni e abbiamo pagato. Dovevamo essere più lucidi davanti alla porta, più freddi magari, però purtroppo il calcio è così, quando non segni perdi le partite".

La Juve è cambiata tanto col mercato?

“Sì, ovviamente sono cambiati, hanno nuovi giocatori, però non dobbiamo parlare di loro. Dobbiamo essere più concentrati sul nostro gioco, sulle nostre partite, perché se facciamo quello che sappiamo fare riusciamo a vincere le partite. Oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Nel secondo abbiamo mollato un po’, però non è che giocavamo contro una squadra debole o scarsa. Abbiamo giocato contro la Juve, nel primo tempo creando tanti problemi a loro. Nel secondo tempo abbiamo concesso pure noi, però il calcio è così. Non dovevamo perdere la concentrazione in quell'episodio quando hanno segnato loro. Mi dispiace, però bisogna abbassare la testa e lavorare”.

L’Inter ci ha mostrato comunque che non molla mai.

“Non molliamo mai, la cosa che mi dà fiducia è che abbiamo un gruppo che vuole migliorare, lavorare. Ci rimangono 13 partite, non abbiamo scuse e non possiamo più sbagliare. Non sarà facile perché abbiamo un calendario molto difficile, siamo già stati in questa situazione e ne usciremo tutti insieme. Abbiamo la testa già al Genoa, analizzeremo la partita di oggi e vedremo che cosa non ha funzionato per provare a ripartire”.