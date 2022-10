"Onestamente non ho mai pensato che arrivando all’Inter avrei giocato sempre titolare in Champions,ma è una scelta del mister. Io provo ad aiutare la squadra con la mia esperienza". Lo dice Henrikh Mkhitaryan , raggiunto dai microfoni di Inter TV prima di Inter-Viktoria Plzen: "Fino ad adesso abbiamo fatto bene e possiamo migliorare anche domani, che è una partita più importante di quelle con il Barcellona - aggiunge l'armeno -. Dobbiamo fare di tutto per vincere".

Dove può arrivare questa Inter?

"Vogliamo arrivare il più in alto possibile, anche se non è facile perché dobbiamo migliorare, imparare e studiare. Possiamo fare di più. Ho avuto la stessa domanda a Firenze e secondo me c’è un’Inter ancora più forte di questa".

Ad oggi hai ritrovato la forma migliore?

"Ancora no, posso essere ancora più forte e sono sicuro che arriverò al mio livello. So cosa posso fare, mi conosco, posso fare meglio e ho ancora spazio per imparare ed essere più forte".