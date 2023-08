Henrick Mkhitaryan, quantità e qualità nel centrocampo dell'Inter. A DAZN si dice soddisfatto di questo inizio: "Abbiamo iniziato bene la partita, ci sono stati dei cambi dall'anno scorso in squadra, abbiamo avuto anche dei nuovi arrivi ma chi è entrato ha dimostrato di meritare di giocare nell'Inter e potrà darci una grande mano. Siamo una squadra forte, dobbiamo meritare in campo di poter vincere le partite e magari campionato e coppe. Io ho sempre fatto la mezzala ma sono in grado di fare anche il trequartista o la seconda punta, gioco dove il mister mi chiede.

Abbiamo una grande voglia che ci resta dalla finale di Champions, siamo diventati più cattivi e abbiamo fame di vincere la seconda stella. Siamo forti e lo dimostreremo sul campo. Abbiamo un centrocampo fortissimo con Calhanoglu, Barella, Frattesi... Tutti meritano di giocare titolari e possono dare una grande mano a questa squadra, il mister darà sicuramente spazio a tutti e ci faranno vedere che meritano di stare in questo gruppo".