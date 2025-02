Grazie alla bellissima rete segnata a volo contro lo Sparta Praga, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez si aggiundica il Betsson Goal of the Month di gennaio. "Una conclusione di potenza, classe e forza che vince il primo premio del 2025 - si legge su Inter.it che rende omaggio alla rete del Toro di Bahia Blanca -. Il gol del capitano nerazzurro è un mix di tecnica e coordinazione, una mezza girata al volo perfetta che nasce dal tracciante di Bastoni dalla trequarti e decide la vittoria nerazzurra. Un gol incredibile che i tifosi hanno votato e premiato: rivediamo il Betsson Sport Goal of the Month di gennaio".