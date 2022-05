Mirko Borsche, grafico realizzatore del nuovo logo dell'Inter, ha raccontato ai microfoni dell'agenzia tedesca DPA come è nata l'idea e perché ha scelto proprio i nerazzurri per il suo primo lavoro in tema calcistico: "Il presidente dell'Inter Steven Zhang all'epoca aveva solo 27 anni e pensa molto più digitalmente. Il nuovo stemma riguardava la creazione di un rapido riconoscimento. Quando si guardano le pagine dei siti sportivi o le offerte dei bookmaker su un dispositivo mobile, lo stemma del club dovrebbe essere immediatamente riconoscibile. Poiché sempre più persone guardano le partite sui loro telefoni, il logo deve essere visibile anche sul petto dei giocatori".