"L'Inter prende più gol rispetto agli anni passati. Si tratta di una situazione difficile da mettere a posto, anche perché le rivali cercano di fare la partita e di imporsi anche sulle big", ha detto Antonio Mirante, portiere attualmente svincolato, a Radio TV Serie A, dove ha risposto sulla classifica del campionato italiano che vede il Napoli sopra tutte a +1 anche dai campioni d'Italia. "Il Napoli è la squadra favorita per il trionfo in Serie A? No, preferisco non dire nulla. Sapete quanto i napoletani sono scaramantici".