Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Luciano Bruni, ex giocatore viola nonché campione d’Italia con il Verona nel 1985 e poi primo allenatore di Mauro Icardi alla guida della Primavera della Samp, ha parlato del ritorno in Europa della Fiorentina soffermandosi anche sull'importanza di Nikola Milenkovic, difensore corteggiato dall'Inter: "È un evento importante, a testimonianza dell’ottimo lavoro di Italiano. Ci sono buoni presupposti in quanto il tecnico era anche al primo anno e ha ottenuto subito questi risultati. Tutto sta nel trattenere giocatori chiave come Milenkovic, per avere i tasselli giusti per affrontare tutte e tre le competizioni". Jovic può fare davvero 30 gol? "Non è facile. Il campionato italiano non è una cosa per tutti i giocatori - ha spiegato Bruni -. Però si è già inserito, ha delle buone caratteristiche, con Gonzalez e Cabral possono compensarsi tra loro".