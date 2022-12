Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic parla della sua passione per il Fantacalcio ai microfoni dell'emittente TLN TV. Svelando di contare molto sulla vittoria in questa stagione: "Ho fatto una squadra fortissima quest’anno, se non vinco stavolta smetto di giocare. In attacco ho Ciro Immobile, Lautaro Martinez e Domenico Berardi giocando a 10, ho fatto un attacco mostruoso. Se mi sono preso? Certo".