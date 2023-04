Comune e Politenico di Milano hanno rinnovato da qui 2023 al 31 gennaio 2025 l’accordo per il monitoraggio strutturale permanente dello stadio di San Siro. Un’attività fondamentale per tenere sotto controllo lo stato di salute del Meazza, che il 6 febbraio 2026 ospiterà la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. P alazzo Marino verserà 161 mila euro all’ateneo per far continuare il monitoraggio sull’impianto .

In una determina dell’amministrazione si legge che "la continuità delle attività di studio dei dati rilevati e di ricerca effettuate dal Politecnico, hanno consentito al Comune di acquisire un sistema di monitoraggio strutturale permanente consolidato e all’avanguardia, in grado di rilevare eventuali anomalie o variazioni rispetto al comportamento strutturale dell’impianto, tale da consentire un controllo costante ai fini della sicurezza degli spettatori e degli operatori. Tenuto conto dei comuni obiettivi pubblici di sicurezza, ricerca, valorizzazione e fruizione ottimale dello stadio comunale Meazza, è opportuno dare continuità alla ormai più che consolidata collaborazione fra Comune e Politecnico in modo da non interrompere le sinergie reciprocamente instauratesi che hanno prodotto consistenti e positive ricadute in termini di formazione e ricerca per il Politecnico che ha completato un sistema di monitoraggio strutturale permanente consolidato".