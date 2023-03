Mauro Milanese non esclude a priori il divorzio a fine stagione tra l'Inter e Simone Inzaghi, anche se il suo augurio è che il matrimonio vada avanti: "Ci può stare tutto, ma gli darei fiducia. Quest’anno non ha mai avuto Lukaku, ha dovuto farne a meno tante volte", le parole dell'ex difensore nerazzurro in esclusiva a Tuttomercatoweb.com.