Dopo le affermazioni con Venezia e Inter, arriva il terzo successo consecutivo per il Milan, che batte a San Siro il Lecce. Avvio di gara interessante dei salentini, che si sciolgono al vantaggio rossonero firmato Morata (bel colpo di testa su punizione di Theo Hernandez). Nei 5' verso il tramonto del primo tempo la squadra di Fonseca dilaga, trovando il bis con Theo Hernandez e il tris con Pulisic. Nella ripresa agevole gestione, qualche opportunità per ampliare lo scarto e da segnalare l'espulsione comminata a Bartesaghi. Il Milan vola in vetta a quota 11 con il Torino, in attesa delle altre.