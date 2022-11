Paolo Scaroni , presidente del Milan , ha spiegato che il calcio italiano deve guardare al modello inglese per fare un salto di qualità: "L'esempio virtuoso del calcio è la Premier League, sono riusciti a ottenere tutto quello che volevano - le sue parole riportate da TMW -. Non è facile, lo sappiamo bene, però dobbiamo andare lì: stadi pieni, pubblico internazionale, giovani se possibile. Abbiamo davanti tante cose da fare, ma abbiamo anche tutta la volontà di farle".

Una visione che condivide anche Redbird, proprietario del club rossonero: "Mi ci ritrovo alla perfezione con la loro visione, il calcio deve ritrovare l'equilibrio economico come condizione fondamentale di sostenibilità: oggi il nostro azionista di riferimento vuole anche portare nel calcio le esperienze avute negli Stati Uniti e in altri sport. Devo dire che ci stanno dando un apporto fondamentale, hanno esperienze e competenze che non abbiamo, di sicuro nel Milan ma forse in generale in Italia. La proprietà straniera è positiva per il nostro calcio: ci porterà lontano".