Autore dell'unico gol del Milan nel tonfo in amichevole contro il Liverpool, Alexis Saelemakers rassicura i tifosi rossoneri sul suo recupero ai microfoni di Sky Sport: "Sto bene, ho lavorato tanto dopo un periodo difficile. Ieri ho fatto una buona prestazione e non ho sentito niente di male. Abbiamo fatto un buon ritiro e siamo pronti per la ripresa del campionato. Scudetto? Ci crediamo, dobbiamo crederci. Dobbiamo vivere ogni partita come una finale fino alla fine e poi vedremo dove saremo".