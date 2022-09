Intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 2-1 a Marassi contro la Sampdoria, Stefano Pioli si è soffermato sulla differenza negli arbitraggi fra Italia e Europa, tornando anche alla direzione di Chiffi in Milan-Inter: "I giocatori si adattano al metodo dell'arbitraggio - ha analizzato il tecnico rossonero -. A Salisburgo i mezzi contatti non li hanno mai fischiati e i giocatori non hanno mai detto nulla. Nel derby abbiamo giocato solo 47 minuti di calcio effettivi. Se gli arbitri fischiano di meno, i giocatori si adattano. C'è differenza tra Italia e Europa".