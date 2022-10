Stefano Pioli, allenatore del Milan, intervenuto in conferenza stampa a Milanello introduce la gara con la Juventus definendola partita dove la posta in palio pesa più di altre: "Credo che all'interno del campionato ci siano 2-3 partite che pesano di più al di là dei tre punti e quella di domani ha un peso specifico importante per il valore degli avversari, per il fatto che la Juve lotterà per lo Scudetto".