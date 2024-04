Un pari che sa di ultimo treno passato per il Milan, fermato sul 3-3 dal Sassuolo per un risultato che in caso di vittoria dell'Inter questa sera col Cagliari spianerebbe definitivamente alla squadra nerazzurra la strada della seconda stella. Arrivato ai microfoni di DAZN dopo la partita, Noah Okafor, autore del gol del definitivo pareggio, preferisce schivare l'argomento derby di lunedì prossimo preferendo concentrarsi sul ritorno dei quarti di finale di Europa League di giovedì: "Vedremo partita per partita, prima giochiamo contro la Roma poi vedremo. Andremo a Roma per vincere, credo al 100% nella mia squadra. Siamo un ottimo gruppo, dobbiamo rimanere concentrati e dare il 100%".