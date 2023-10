Yunus Musah, centrocampista del Milan, è protagonista di un'intervista per DAZN nella quale tra le altre cose torna sulla pesantissima sconfitta nel derby contro l'Inter, dopo la quale però i rossoneri si sono saputi rilanciare fino ad occupare la vetta della classifica in solitaria: "Dopo che hai subito una sconfitta così o puoi piangere o puoi reagire. Noi abbiamo deciso di reagire e l'abbiamo dimostrato nel campo e vogliamo continuare così ovviamente. Non vogliamo mai perdere così, specialmente nel derby. E' stato un colpo duro e l'abbiamo usato come motivazione.

Scudetto? L'obiettivo è quello, vogliamo fare bene. Non abbiamo qualcosa di meno, vincere lo Scudetto sarebbe bellissimo".