Intervenuto ai microfoni de 'Gli Autogol' sul canale Twitch dei tre comici, il rossonero Walter Junior Messias ha espresso tutta la gioia che la vittoria di ieri contro l'Atalanta ha suscitato: "Ieri quando ha segnato Theo mi sono emozionato. Ci manca davvero poco per vincere: sarebbe davvero un pezzo di storia in una squadra come il Milan, è una cosa unica. Con l'Atalanta ero concentrato e sono entrato abbastanza tranquillo ma con molta voglia. Quando siamo arrivati allo stadio, i tifosi ci hanno dato una grande carica".