Si presenta ai microfoni di DAZN anche Paolo Maldini, dirigente del Milan, che nonostante la batosta dell'Olimpico e il recente momento nero della sua squadra prova a mettere in evidenza gli aspetti positivi della stagione: "Siamo stati eliminati in Coppa Italia, abbiamo perso malamente con l'Inter in Supercoppa e due obiettivi sono andati. Poi è arrivata questa sconfitta, subendo 11 gol nelle ultime 3 partite ed è il normale che il momento sia delicato. L'anno scorso abbiamo vinto per il nostro spirito e questo va ritrovato, senza neanche pensare di fare dei disastri. Siamo comunque secondi in classifica da soli, dopo aver raggiunto la Champions e lo Scudetto in due anni. Con tutto il rispetto per le critiche, questa squadra è comunque dentro i suoi parametri. Poi siamo arrivati agli ottavi di Champions quest'anno ed è un altro grande traguardo".