Paolo Maldini, dt del Milan, concorda con Stefano Pioli: ai quarti di finale di Champions League, conquistati ieri eliminando il Tottenham di Antonio Conte, sarebbe meglio non incrociare il proprio destino con Napoli e Inter. "Eviterei una squadra italiana, ma se dovessero qualificarsi in tre sarei contento per il nostro calcio - ha detto il leggendario numero 3 rossonero a Milan TV -. Chi arriva, arriva... Non possiamo pensare di essere al livello del Bayern, del City o del Real campione in carica. Poi se dovessero capitare questi sorteggi, ce la giocheremo".