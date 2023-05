La prima grande notte è arrivata. Milan contro Inter, 180 minuti in una settimana (ma potrebbero anche essere 120 se si arrivasse ai supplementari) per decidere quale delle due squadre milanesi sarà finalista di Champions League. Mercoledì sera, in un San Siro tutto esaurito da giorni, la gara di andata che vedrà i rossoneri formalmente padroni di casa: le quote Snai, almeno per il primo atto della semifinale, premiano l’Inter, avanti a 2,50. Se il pareggio si gioca a 3,05, la vittoria del Milan paga 3,10. E Simone Inzaghi è avanti anche per il passaggio del turno: Inter finalista a 1,65, Milan avanti a 2,30. Almeno nelle previsioni, sembra una partita da Under (1,60, con l’Over a 2,20), mentre tra Goal e No Goal (1,85 a 1,87) l’equilibrio è totale. In cima al tabellone dei possibili marcatori ci sono Lautaro Martinez a 3,25 e Lukaku a 3,50; assieme al belga c’è Giroud, primo rossonero, con Dzeko a 3,75 e Leao – reduce dall’infortunio alla coscia contro la Lazio e non al 100%– a 4,00.

Antepost Inter e Milan sono rispettivamente terza e quarta favorita nelle quote antepost per la squadra vincitrice della Champions League: Inzaghi a 7,00 e Pioli a 8,00 nettamente staccati rispetto al Manchester City a 1,75 e al Real Madrid a 4,75. Parlando della nazionalità della squadra vincitrice, però, l’Italia si abbassa a 3,75, in mezzo all’Inghilterra a 1,75 e alla Spagna a 4,75. Per il capocannoniere, infine, i giochi sembrano fatti, con Haaland (12 gol) a 1,01.