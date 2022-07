Zlatan Ibrahimovic non ha alcun voglia di appendere gli scarpini al chiodo, a maggior ragione dopo che il Milan gli ha rinnovato il contratto per un'altra stagione, nonostante lo svedese rimarrà ai box per un po' dopo l'operazione al ginocchio di fine maggio. Durante una diretta sul suo profilo Instagram, il campione svedese ha risposto così a un follower, anzi a un 'believer' come da sua definizione, che gli chiedeva la data del ritiro dal calcio giocato: "Mai. Se mi ritiro, il calcio muore", ha detto alla sua maniera Ibra.