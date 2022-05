"La squadra si è preparata nel modo migliore, sarà una partita dura, tosta, da giocare fino al novantesimo". Così Alessandro Florenzi, al rientro in panchina dopo 4 partite fuori per infortunio, ai microfoni di Milan TV poco prima del calcio d'inizio della sfida contro il Verona al Bentegodi. Sto bene, sono pronto per aiutare la squadra. Sarà difficile, vogliamo fare risultato a tutti i costi. Loro giustamente faranno la loro partita, hanno un allenatore che li spinge a dare il massimo ed è giusto così. Mi sono incrociato prima con Caprari, è un grandissimo ragazzo e abbiamo passato tanti bei momenti insieme. È un giocatore molto forte, sta facendo benissimo, speriamo che questa sera gli rimanga il colpo in canna e faccia gol alla prossima", conclude con una battuta il terzino rossonero. Il tecnico Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN: "Ho le stesse sensazioni di ogni prepartita: c'è concentrazione e oggi sarà difficile. Krunic ha fisicità, tempi di inserimento ottimi e può essere utile in questo tipo di partita. Tutti quelli chiamati in causa oggi hanno minuti nelle gambe e grandi motivazioni".