I due pareggi consecutivi in campionato con Bologna e Torino non hanno rovinato definitivamente i piani scudetto del Milan, anche se ora il destino è tornato nelle mani dell'Inter, virtualmente a +1 se dovesse vincere il recupero del 27 aprile. "Siamo consapevoli del nostro potenziale, crediamo di poter arrivare fino alla fine lì sopra - ha spiegato Davide Calabria a Milan TV -. Magari ci sono squadre anche più preparate di noi a un campionato così lungo, ma ci crediamo. Perché non dovremmo crederci?".