Il Torino batte 2-1 il Milan: conclude il momento buio della formazione di Conceicao sempre più in difficoltà. Passa in vantaggio la formazione di Vanoli con un rocambolesco autogol confezionato da Maignan e Thiaw: il portiere calcia addosso al difensore e la palla scorre via docile docile nella porta rossonera. Dopo un rigore sbagliato da Pulisic e un assedio lungo ma spesso infruttuoso, i rossoneri trovano il pari con Reijnders al 74'. Poco più tardi Gineitis approfitta di un'altra disattenzione del Milan e incrocia un mancino che finisce all'angolino. Il triplice fischio decreta la sconfitta del Diavolo.