Il Milan pareggia 2-2 a Roma contro la Lazio. Rossoneri che passano subito in vantaggio grazie al gol di Pavlovic su corner calciato da Pulisic. Il difensore centrale aveva poco prima fatto un salvataggio sulla linea decisivo, e si è rivelato prolifico in fase offensiva. I biancocelesti la ribaltano con Castellanos e Dia, poi entra Leao e pareggia i conti dopo un minuto dal suo ingresso in campo.

Nell'altra gara Lukaku subito decisivo con la maglia del Napoli: salva la squadra di Conte dal ko contro il Parma al Maradona. Non solo: i partenopei nel finale trovano anche l'incredibile 2-1 con Anguissa al minuto 97'. Beffa clamorosa per i ducali, che assaporavano il successo fino al 92'. Tanti gol, dunque, in questo sabato sera di Serie A.