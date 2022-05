"Io la vivo da mesi ormai, non mi fa nessun effetto nel senso che lo sapevo. Sono contento che sia arrivato in tempo, in modo da poter affrontare i prossimi impegni ed in particolare il mercato con una proprietà definita”. Così Paolo Scaroni, presidente del Milan, a margine dell’assemblea di Anfia a Firenze, parlando del passaggio ormai imminente di quote di maggioranza del club rossonero da Elliott a RedBird.