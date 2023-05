Lega Serie A rende nota la short list per il premio di miglior centrocampista della stagione 2022-2023. In lizza per il titolo c'è anche Nicolò Barella, che già si aggiudicò il premio nell'anno dello Scudetto nerazzurro con Antonio Conte; il 23 dell'Inter contenderà la palma a Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e Adrien Rabiot della Juventus.

