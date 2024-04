Padre e figlio insieme, nella stessa squadra. Un'eventualità che non capita tutti i giorni ma che Ermanno e Jacopo Fumagalli, portiere classe 1982 e difensore classe 2005 del Messina, formazione di Serie C, stanno vivendo in questa stagione. Ai microfoni di StarCasinò.sport, i due calciatori raccontano le emozioni del poter condividere gli stessi colori in famiglia, con Jacopo che non ha dubbi quando gli si chiede qual è il suo sogno più grande: "Voglio giocare a San Siro. E mio padre mi sta dando una mano".