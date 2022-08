"Sono molto felice di essere qui. Dopo nove anni in Italia, mi sentivo pronto a fare un cambiamento. Sono stato onorato quando ho ricevuto un’offerta da una squadra come il Galatasaray". Lo ha detto Dries Mertens, appena presentato come nuovo giocatore del Galatasaray.

A corredo, Erden Timur, vicepresidente del club turco, ha svelato un retroscena sul passaggio del belga ai giallorossi: "La Juventus aveva offerto a Mertens 5 milioni netti a stagione, l’ho visto con i miei stessi occhi. C’è però rivalità tra Napoli e Juventus, come è noto, e lui non voleva chiudere la carriera in bianconero".