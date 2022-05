Aggiornamenti direttamente dall'Argentina sul fronte Paulo Dybala. Secondo il giornalista di Tyc Sports Cesar Luis Merlo, l'attaccante in scadenza di contratto con la Juventus ha sul piatto un'offerta di tre anni da parte della Roma. La Joya però non ha fretta di decidere, anche perché è in attesa di una proposta formale dall'Inter che è già stata informata delle sue richieste, quindi si prenderà 20-30 giorni di tempo per decidere la prossima tappa della sua carriera. La preferenza è per un club che giochi la Champions.