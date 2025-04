A poche ore dal calcio d'inizio della gara contro l'Empoli, il portiere del Napoli Alex Meret parla ai canali ufficiali della Lega Serie A spiegando quali dovranno essere le armi che i partenopei dovranno usare per avere la meglio nella volta finale per lo Scudetto con l'Inter: "Per arrivare fino in fondo servirà sicuramente lavorare duro come stiamo facendo da inizio anno, seguire ciò che ci chiede il mister e avere lo spirito di sacrificio e di squadra che ci ha contraddistinti fin dall'inizio. Sappiamo che sarà dura, ma ci proveremo fino alla fine, abbiamo grande fiducia in noi stessi e sappiamo che possiamo fare grandi cose. Analogie con la squadra che ha vinto l'ultimo Scudetto? Sicuramente il gruppo che funziona benissimo. Siamo un gruppo di bravi ragazzi, lavoriamo tutti i giorni al massimo e questo ci ha contraddistinto anche nella stagione dello Scudetto. Ci sono poi alcune differenze, ma penso che la cosa principale che ci unisce è lo spirito di squadra che si è formato e che dobbiamo continuare ad avere".

Cos'ha portato di nuovo e di diverso Conte?

"Il mister fin da subito ha imposto un po' il suo modo di vedere le cose, di lavorare, fin dal primo giorno è stato molto rigido in allenamento. I ragazzi si allenano tantissimo dal punto di vista fisico. Ci alleniamo tanto ogni giorno della settimana. E anche dal punto di vista mentale il mister è sempre attento, ci fa dare il 100%. Questo è il suo modo di vedere le cose; dobbiamo essere sempre al top tutti, sia dal punto di vista mentale sia da quello fisico, altrimenti non è contento. Stiamo ottenendo grandi risultati, quindi dobbiamo continuare a seguirlo, ci sta dando buoni frutti e vogliamo continuare a stare là in alto. A me chiede di stare più alto, vicino alla squadra, e di scivolare di più con la difesa rispetto agli anni con Spalletti. Dall'altro lato con Spalletti mi veniva richiesto di più di giocare da dietro, di trovare qualche linea di passaggio in più nella costruzione dal basso. Oltre a questo non ci sono grandi differenze nel lavoro da svolgere in partita. Cerco di fare sempre ciò che mi chiedono i mister".