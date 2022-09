Dopo il piccante commento maniavantista di Enrico Mentana di ieri attraverso il quale criticava duramente l'operato di Suning, il direttore de LA7 ha corretto il tiro con una considerazione che sa di dietrofront: "Doveroso e sentito sospirone di sollievo da tifoso: l'Inter ha resistito all'assalto milionario del Psg, e si è tenuta il gioiello difensivo Skriniar. A questo punto, chiuso il mercato, bisogna dire grazie ai dirigenti (perché sappiamo quante pressioni hanno avuto, e come i problemi economici abbiano impedito colpi preparati da tempo): l'Inter di quest'anno a mio parere è più forte sulla carta di quella che comunque la scorsa stagione ha portato a casa secondo posto, Coppa Italia e Supercoppa. Avessimo dovuto vendere Bastoni o Skriniar per far quadrare il bilancio (come accadde un anno fa con Hakimi) in tanti ci saremmo arrabbiati, e tanto. Ma proprio per questo oggi invece bisogna esser contenti, il tifo l'avremmo fatto sempre e comunque, ma così c'est plus facile (cari ricconi del Psg, non sempre bastano i petroeuro)" ha scritto sul proprio profilo Facebook.