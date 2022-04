Il recupero di Marcelo Brozovic domenica sera contro la Juve è coinciso con il ritorno alla vittoria dell'Inter in campionato dopo due giri a vuoto con Torino e Fiorentina. Non una casualità, secondo Enrico Mentana : "Negli ultimi due anni è stato la compattezza dell'Inter - ha detto il giornalista e noto tifoso nerazzurro a 'SuperTele' su DAZN -. Per tutto quello che fa con e senza palla, per il doppio ruolo che ha di marcatore aggiunto, fa giocare la squadra in 11 e mezzo. Quando non c'è, l'Inter ha serissimi problemi, anche perché non esiste un suo vice. È stato un elemento equilibratore l'altra sera contro la Juve, se l'Inter è stata solida è perché c'era lui".

Mentana, poi, fa un bilancio sul lavoro di Inzaghi in questi primi nove mesi di Inter: "Gli do un 8 pieno. Prendi una squadra che ha vinto lo scudetto e gli togli Lukaku, Hakimi e, purtroppo, Eriksen.. Ha fatto un miracolo a dare gioco all'Inter, poi è normale - avendo cambiato molto - che nella seconda parte della stagione si perda qualche metro in campo. Se la squadra ritrova le misure della prima parte della stagione, può tornare in corsa".

Infine, Mentana dà un consiglio per gli acquisti ai dirigenti della Beneamata, molto attenti alla situazione del free agent Paulo Dybala: "Penso che all'Inter serva altro. Vedendo l'anagrafe di Dzeko, ad esempio. Le due milanesi si mettono in volata per il titolo e se metto insieme Ibra, Giroud e Dzeko superiamo i 120 anni. L'Inter deve trovare una punta giovane. Non farei una pazzia per Dybala, ma ne faccio solo una questione tecnica".