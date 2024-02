Sebastian Mendez, ex allenatore del Velez Sarsfield, ha parlato ai microfoni di Sportitalia.com di Lautaro Martinez e del suo fantastico rendimento stagionale: "Lautaro è un giocatore che mi è piaciuto particolarmente, da sempre, da quando lasciò il Racing. Nell'Inter gioca in un sistema di gioco che mi sembra lo esalti e lo renda protagonista. Capisce perfettamente quando deve pressare, quando giocare la palla, quando abbassarsi o creare spazi. L'Inter è una squadra molto forte e solida, vince tante partite. Lo vedo sicuramente nei migliori insieme ad Erling Haaland, Harry Kane e magari qualcuno che in questo momento sto dimenticando".