Intervistato da Tutto Mercato Web, Mauro Meluso, ex ds dello Spezia, applaude il calciomercato dell'Inter nonostante siano sfumati due obiettivi come Paulo Dybala e Bremer: "La gente pensa che il calciomercato sia il fantacalcio. Il mercato è un puzzle, ci sono degli incastri. E l’Inter ha fatto un lavoro straordinario, sarà ancora protagonista. Che mercato è? Non ci sono più le risorse di una volta. Gli effetti della pandemia ce li porteremo per molto tempo e quindi l’Inter che qualche anno fa poteva fare acquisti di livello mondiale deve essere più prudente. Credo però che Beppe Marotta e Piero Ausilio siano stati molto abili ottenendo risultati eccezionali”.