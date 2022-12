Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente in occasione della visita alla camera ardente di Sinisa Mihajlovic, allestita oggi in Campidoglio: "Cosa lascia Mihajlovic al mondo del calcio? Al mondo, non al mondo del calcio - ha esordito la premier -. Dico coraggio. Il coraggio porta con sé un insegnamento. Mihajlovic sapeva dare, ed è la ragione per la quale era rispettato dalle persone che tifavano per le sue squadre e da quelle che tifavano contro le sue squadre. La vita è una battaglia, devi saper combattere.