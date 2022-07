Non ci sarà l'Inter, né un altro club italiano, nel futuro di Paulo Dybala. Questo a detta dell'ex attaccante di Parma e Milan Alessandro Melli, che ai microfoni di CalcioStyle spiega: "Dybala andrà dove gli daranno i soldi che chiede. Non è rimasto alla Juventus per questo motivo. Lui cercherà di guadagnare il più possibile con il prossimo contratto. Tanti soldi può prenderli in Premier o al PSG e quindi per me andrà all’estero".