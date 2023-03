Tra i convocati del ct della Turchia Stefan Kuntz per le partite contro Armenia e Croazia, valide per le qualificazioni agli Europei 2024, c'è anche il nome di Mehmet Can Aydin, 21enne centrocampista dello Schalke 04, che ai microfoni del quotidiano Hurriyet esprime la propria gioia per questa grande opportunità: "La mia famiglia e i miei amici sono tutti molto felici. È un grande orgoglio per tutti noi. È un grande onore per me giocare per la Turchia.