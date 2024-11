L'Inter resta in vetta alla classifica per gli spettatori di media in Serie A, stilata da Calcio & Finanza. I nerazzurri guidano la classifica con 72.127 spettatori di media a gara, davanti al Milan con 71.688. Più staccata la Roma a 63.541, appena fuori dal podio il Napoli a 49.938.

La Juventus è invece in testa per percentuale di riempimento dello stadio: 98,19%. Seguono Como a 97,81% e la coppia formata da Atalanta e Inter a 97,25%.