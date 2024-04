L'Inter resta saldamente in testa alla classifica degli spettatori medi nelle partite casalinghe. Come sottolinea Calcio & Finanza, infatti, dopo la sfida del Meazza contro il Cagliari i nerazzurri sono oggi a 72.888 spettatori contro i 71.818 del Milan e i 62mila circa della Roma. Più in basso Napoli e Roma rispettivamente con 47mila e 43mila spettatori medi.