"Sì, ma tanto il derby lo vinciamo…" . Parlando in esclusiva con Serieanews.com, Sandro Mazzola non si cura della scaramanzia alla vigilia di Milan-Inter, lanciandosi in un pronostico che vede, dal suo punto di vista, la squadra di Simone Inzaghi favorita anche se dovrà fare a meno di Romelu Lukaku . "Prima dell’infortunio l’ho ritrovato davvero molto bene – spiega la leggenda nerazzurra -. Mi piace molto come è rientrato e come si sta muovendo. Poi non dimentichiamo che Lukaku è Lukaku: quando c’è lui è un’altra storia".

Sull'altra sponda del Naviglio, i rossoneri arrivano con lo scudetto cucito sul petto ma più deboli dei cugini, secondo Mazzola: "Non l’ho trovato per niente male. Sono i campioni in carica, anche se quest’anno sono forse un gradino inferiori rispetto all’Inter".

Ecco perché Handanovic e compagni, in chiave tricolore, devono preoccuparsi soprattutto di un'altra squadra: "Secondo me la Juventus sarà la vera avversaria dell'Inter, non si scappa. Hanno una mentalità vincente da sempre, ce l’hanno dentro. Sono abituati a fare campionati di vertice, se lo mettono in testa e non mollano più. Deve essere brava l’Inter a togliergli dalla testa certe idee".